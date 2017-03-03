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国际财经 | 2017年 3月 3日 星期五 08:22 BJT

欧洲央行执委劳滕施莱格认为法国不会退欧 欧股短期也不会暴跌

路透伦敦3月2日 - 欧洲央行(ECB)执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)周四称，她认为法国不会效仿英国退出欧盟，并且短期内欧洲股市不会暴跌。

有望胜选的法国总统候选人--民族阵线主席勒庞在竞选时宣传法国退出欧盟的想法，但劳滕施莱格称，“我无法想象法国退出欧盟。”

“英国已经体会到了其中的难题，”劳滕施莱格称，“这可不能做榜样。”

劳滕施莱格还称，“你们总喜欢凡事未雨绸缪，但很显然我没有对法国退欧的准备，因为我不相信法国会退出。”

虽然她承认法国、德国即将大选等不确定因素的存在，但她认为短期内欧洲股市不会大跌。(完)

(编译 孙国玉；审校 杜明霞)

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