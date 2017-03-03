欧洲央行执委劳滕施莱格认为法国不会退欧 欧股短期也不会暴跌

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透伦敦3月2日 - 欧洲央行(ECB)执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)周四称，她认为法国不会效仿英国退出欧盟，并且短期内欧洲股市不会暴跌。
有望胜选的法国总统候选人--民族阵线主席勒庞在竞选时宣传法国退出欧盟的想法，但劳滕施莱格称，“我无法想象法国退出欧盟。”
“英国已经体会到了其中的难题，”劳滕施莱格称，“这可不能做榜样。”
劳滕施莱格还称，“你们总喜欢凡事未雨绸缪，但很显然我没有对法国退欧的准备，因为我不相信法国会退出。”
虽然她承认法国、德国即将大选等不确定因素的存在，但她认为短期内欧洲股市不会大跌。(完)
(编译 孙国玉；审校 杜明霞)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”