欧洲央行和英国央行就英国清算所处理欧元交易达成协议

图中为50元面额的欧元纸币。 REUTERS/Dado Ruvic

路透伦敦/法兰克福3月29日 - 欧洲央行(ECB)和英国央行达成一项协议，该协议将加强对英国清算所处理欧元定价证券的金融支持，结束一项长期法律争端。

此前一项法庭判决导致欧洲央行搁置一项政策，该政策要求处理欧元定价证券的清算所必须设在欧元区。

英国担心该政策会损害伦敦的金融中心地位，分裂欧盟单一市场，因此向欧盟第二高法院提出申诉。该法院本月稍早宣判欧洲央行的要求不当。

欧洲央行担心，如果位于伦敦的清算所出现问题，将不再有资格获得欧洲央行的直接支持及其提供的欧元。

清算所为证券交易双方的居间机构，以保证即便在一方破产的情况下，交易仍能完成。提高利率互换等衍生品透明度的改革，势将使清算所的业务大幅增长。

欧洲央行和英国央行在周日宣布了一项联合声明，称他们已经同意延长一项协议，按照该协议，欧洲央行可以为英国央行提供欧元。

同时，英国央行将向欧洲央行提供英国清算所重大欧元清算业务的信息。

两家央行还表示，欧洲央行和英国政府同意，结束所有和英国提起的诉讼相关的法律行动。

法国央行此前牵头推动将清算所设在欧元区，因为法国是欧元区最大清算所之一Clearnet的所在地，而Clearnet的伦敦分支LCH.Clearnet(LSE.L)负责清算大量清算欧元定价证券。

英国财政大臣欧思邦称，周日的协议确保了对英国等欧元区以外国家的非歧视原则。

“这对英国和欧元区的关系至关重要，同时也是向欧盟改革又迈进一步。”欧思邦说。

智库Bruegel的一位欧盟金融服务专家Nicolas Veron称，该协议不一定能够解决潜在的问题，即如何应对跨境清算所带来的业务增长和风险问题。

英国央行总裁卡尼此前已经警告称，清算所不能成为又一种“大而不能倒”的金融机构。

LCH.Clearnet等跨境清算所在美国也是主要从业者，“从跨大西洋层面看，潜在的挑战更大。该协议会是英国央行和美联储处理相关问题的模板吗？”Veron说。(完)

(编译 王丽鑫/秦德兴; 审校 张涛/杜明霞)

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