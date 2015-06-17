欧央行获得欧洲法院支持 应对危机时可自由地施展拳脚

路透卢森堡/法兰克福6月16日 - 欧洲央行(ECB)不计代价保住欧元的承诺周二得到欧洲法院的重要支持，击退了一个德国团体发起的挑战。此时欧元区成员国希腊濒临违约的边缘。

这一有利裁决已被普遍预期到，但欧洲法院的裁决是对欧洲央行的有力支持，让它有余地在紧急情况下采取较为激进的举措，当然也存在一些条件制约。

这起诉讼由一个35,000多人组成的大型德国团体发起，其中包括政界和学术界人士，他们希望取消直接货币交易(OMT)购债计划。欧洲央行在2012年推出此计划，但从未使用过。

欧洲法院在解释上述裁决的声明中设定了一些条件，称必须有保障措施，确保此类计划不会违反禁止央行为政府融资的原则。

专家称，该决定使欧洲央行总裁可以施展更大的权力处理紧急情况，例如可能出现的希腊退出欧元区。

“这赋予ECB很大自由，能够迅速且灵活地应对危机，”德国经济研究机构DIW主管Marcel Fratzscher称。

欧元区债务危机高峰时期，德拉吉曾誓言央行将“竭尽所能”防止欧元瓦解，之后不久ECB就推出了OMT计划。

此计划允许ECB购买某个成员国的公债，前提是该国政府同意改革换金援。

Fratzscher表示，如果希腊退出欧元区，该计划可能会被启用。

**驳回请求**

对ECB和德国质疑者而言，这项裁决是一个里程碑，双方在印钞和央行权限的问题上长期存在争议。

该裁决代表着ECB取得胜利。该央行已在周二对此表示欢迎，执委会成员莫尔许称，这证实ECB行动“审慎”，而且是在职权范围之内行事。

裁决公布后，德国财政部重申反对央行为政府融资的行为，并称欧洲法院已要求采取保护措施，确保这种事情不会发生。(完)

(编译 王丽鑫/许娜；审校 李春喜)

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