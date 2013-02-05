标题新闻: 欧洲央行管委利卡宁称需给予欧洲银行时间以专注透过放贷提振经济,即便面临挑战

南非评等：惠誉或将追随标普脚步，将南非评等调降为垃圾级
路透约翰尼斯堡4月7日 - 分析师表示，评级机构惠誉可能追随同业标准普尔的脚步，将南非主权债信评级调降至投资级以下。南非若遭惠誉调降评级，将凸显外界对其政治不确定性的担忧，促使南非资产遭到进一步抛售。
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路透约翰尼斯堡4月7日 - 分析师表示，评级机构惠誉可能追随同业标准普尔的脚步，将南非主权债信评级调降至投资级以下。南非若遭惠誉调降评级，将凸显外界对其政治不确定性的担忧，促使南非资产遭到进一步抛售。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% -- -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4%
--大和报告引述恒隆地产管理层称，上海恒隆广场单月销售额分别在去年12月及今年2月先后两次创6年新高，认为上海奢侈品消费或已克服过去两年内地打贪的影响，并估计情况会逐渐扩散至其他城市。