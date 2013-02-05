标题新闻: 欧洲央行管委利卡宁称需给予欧洲银行时间以专注透过放贷提振经济,即便面临挑战

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月7日

--大和报告引述恒隆地产管理层称，上海恒隆广场单月销售额分别在去年12月及今年2月先后两次创6年新高，认为上海奢侈品消费或已克服过去两年内地打贪的影响，并估计情况会逐渐扩散至其他城市。