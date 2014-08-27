《焦点》欧洲央行看好长期贷款计划，便宜资金对银行有吸引力

中美关系：美国减税是在挑起税务战，使国际税收秩序陷入混乱--人民日报
路透北京4月28日 - 针对美国政府日前推出的号称力度史无前例的税改方案，中国官媒--人民日报周五刊登评论文章认为，从他国视角看，美国减税实际上就是在挑起税务战；这样做会使国际税收秩序陷入混乱，并将使部分无力搞税收竞争的出口导向型国家直接受损。
**不再是污名**
欧元区大多数银行不再面临融资短缺问题，银行业近期已开始放松对企业的放贷条件，为危机爆发以来首次。
Bindseil重申欧洲央行总裁德拉吉稍早的预估，即TLTRO动用规模料介于4,500-8,500亿欧元。
不过，即便那些没有参与新融资计划的银行也可能因融资环境更趋宽松而受益，因为竞争对手预计将减少发债融资。此类债券供应减少料将压低举债成本。
“整体而言，受益于这些操作，银行业的融资成本应会降低，而这最终也将导致贷款利率下滑，”Bindseil还称。
由于此前几年申请央行资金被视为有损名誉，加之预期欧央行今年将对区内银行进行压力测试，许多银行已提前偿还央行上一轮低息长期贷款，以免被外界认为过于依赖央行资金。
Bindseil相信，今年银行业者将不会羞于申请央行资金，因为这些贷款将与他们在经济中发挥的作用挂钩。
“近期与银行业接触后，我们发现他们不再将参与这些操作视为一种耻辱，”他称。“参与这项操作，就证明了你对实体经济抱有信心。因此参与后，你可能就发出了一个积极的信号。银行业现在更倾向于这么想，而非担心所谓的污名。”(完) (编译 戴素萍/张若琪/许娜；审校 李婷仪/王兴亚)
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