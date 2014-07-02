分析：欧洲央行负利率未如预期刺激放贷 核心银行仍然谨慎

路透伦敦7月1日 - 欧洲央行(ECB)一个月前对银行业闲置存款收费的举动，尚未使欧元区货币市场恢复活力，不过却有助于短期利率在低位保持稳定。

若货币市场完全发挥作用，将会使欧洲央行极宽松的货币政策更有效。如果银行业无法在市场获得资金，他们就不会如央行期望的那样向企业和消费者放贷，并刺激欧元区经济增长。

欧洲央行每周向银行提供的一周期无限量贷款的接受率仍然很高，不过这暗示富裕的欧洲北边国家仍然不愿意向急缺资金的南欧国家放贷。

“(负存款利率)会鼓励放贷吗? 我们还没有看到太多成果,”巴克莱首席欧元区分析师Antonio Garcia Pascual表示。“核心国家仍在避险，不想对二线国家拥有曝险。”

路透计算的数据显示，自欧洲央行6月5日将存款利率降至负0.1%以来，银行间隔夜贷款日均周转量为273亿欧元，仅较2014年的均值265亿欧元高出一点。

周二，银行业者获得970亿欧元欧洲央行一周期贷款，同时到期贷款为1,150亿欧元。

分析师称，一周期贷款额小幅下滑反映出，银行业者前一周需要更多流动性用于季末粉饰账目，而不是市场融资取得情况改善。

**副作用**

负存款利率还对其他方面有些影响。

欧元兑美元EUR=在1.37美元下方交投，高于欧洲央行6月5日举行会议时的水准，但低于欧洲央行5月暗示放宽政策时的逾1.39。欧元走软有助于出口商，并且防止通胀面临进一步下行压力。目前欧元区通胀仅为0.5%，远低于目标水准。

负存款利率实际上还排除了货币市场利率大涨的风险。自欧洲央行6月会议以来，欧元无担保之加权平均隔夜利率(Eonia)EONIA=为0.05%，而欧洲央行会议前该利率2014年均值为0.21%。

法国兴业银行固定收益和外汇策略主管Vincent Chaigneau表示，部分银行业者已经以负利率向同业提供贷款，而且Eonia可能很快在历史上首次变为负值。

他表示，这种情况可能最终促使现金充裕的银行承担更多风险，向较弱的同业提供贷款。

Chaigneau表示：“金融体系仍呈现分裂发展...不会在一夜间就消失；但我深信过剩的流动性愈发不受欢迎，总有一天会带来影响。”

周二，欧元区银行业者所持资金超出日常业务所需资金的金额接近1,700亿欧元ECBNOMLIQ=。

**追求收益**

存款负利率的另一个影响就是，欧元区政府的借款成本下降。尽管部分国家经过几年来疲于应付难以为继的成本后，应乐见这个结果，但一些分析师对债市泡沫提出警告。

国际清算银行经济顾问Hyun Song Shin表示，退休基金和其他长期投资者冒着比以往更大风险追求回报，且当全球各地的资金成本变贵时，可能再度酝酿成新风暴。

这种追求收益的趋势，无论能否为继，让欧元区二线国家的银行在帐面上看起来较为健康。

交易商称，体质较强健的银行更愿意将一部分多余资金停泊在意大利和西班牙的短期国债，而不是收益率为负值的德国短债。它们会从二线银行买入那些资产。

自欧洲央行5月做出行动暗示后，意大利三个月期国库券收益率IT3MT=RR已跌约40个基点，至0.16%，西班牙及葡萄牙国库券收益率跌幅也差不多是这个水准。相较之下，德国三个月期国库券收益率DE3MT=RR则降9个基点，至负0.03%。

“资金流到二线银行的主要途径就是通过资产出售。二线银行将继续解除杠杆，且可利用那些钱来偿还给欧洲央行。”Sunrise Brokers分析师Gianluca Ziglio指出。(完)

(编译 李春喜/杜明霞/张若琪 审校 张明钧)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。