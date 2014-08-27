焦点：欧洲央行看好长期贷款计划 便宜资金对银行有吸引力

路透法兰克福8月26日 - 欧洲央行预期尽管欧元区经济前景疲弱，银行业者对央行9月推出的最新超长期贷款计划仍会热烈响应，主要是因为银行需要对前一轮的这类借贷进行再融资。

然新资金是否能如欧洲央行所希望的挹注至企业和家庭，则不太明朗。

银行业者必须在周四前向欧洲央行提交放款报告，欧洲央行才能决定银行可从9月和12月推出的最新四年期定向长期再融资操作(TLTRO)贷款计划取得的借款额度。TLTRO的目标是要推动银行对实质经济提供更多的放贷。

但经济成长数据令人失望，加上乌克兰和伊拉克的冲突局势对经济影响的不确定性，已引发外界质疑如果贷款需求仍然迟滞，该计划是否有能力提振放款。

无论如何，便宜贷款对银行仍有吸引力。

“我们应该记得(之前的)三年期(计划)将在2015年2月到期，”欧洲央行市场操作主管Ulrich Bindseil表示。他负责监管TLTRO的执行。

“TLTRO将部分代替其他形式的央行流动性，像是到期(贷款)，但市场上也会有较短期的央行操作和融资，”Bindseil对路透表示。

“有许多大型银行”曾说过会参与。

欧洲央行上一回长期再融资操作总计还剩3,620亿欧元(约合4,770亿美元)。这些贷款的期限截止到2015年2月。这次操作是在2011年底到2012年初欧元区债务危机期间，为帮助银行渡过资金紧张期而启动的计划。

数家银行当时利用这些便宜资金代替较昂贵融资，并买进高收益主权债来赚取利润。

此次欧洲央行正设法将资金导向实质经济，银行可借入最高相当于其对企业和家庭贷款曝险7%的资金。

而且银行必须继续放款给消费者和企业，才能在四年贷款计划期间继续保有欧洲央行融通的资金。

但欧洲央行无法指挥那些便宜资金如何使用，而且由于银行取得资金的成本只有0.25%，许多分析师认为，银行业者将再度利用那些融资买入高收益债券以增加获利，而不是提供更多贷款给企业。

“从宏观角度来看，我认为那对整体数量不会有太大影响，倒是对改善银行....获力能力会发挥极大作用，”法国巴黎银行的银行业顾问主管Adrian Docherty表示。

“从多方面来看，若不善用注入系统的补助融资还真是失察了，因此我预期银行将热烈响应。”

**不再是污名**

欧元区大多数银行不再面临融资短缺问题，银行业近期已开始放松对企业的放贷条件，为危机爆发以来首次。

Bindseil重申欧洲央行总裁德拉吉稍早的预估，即TLTRO动用规模料介于4,500-8,500亿欧元。

不过，即便那些没有参与新融资计划的银行也可能因融资环境更趋宽松而受益，因为竞争对手预计将减少发债融资。此类债券供应减少料将压低举债成本。

“整体而言，受益于这些操作，银行业的融资成本应会降低，而这最终也将导致贷款利率下滑，”Bindseil还称。

由于此前几年申请央行资金被视为有损名誉，加之预期欧央行今年将对区内银行进行压力测试，许多银行已提前偿还央行上一轮低息长期贷款，以免被外界认为过于依赖央行资金。

Bindseil相信，今年银行业者将不会羞于申请央行资金，因为这些贷款将与他们在经济中发挥的作用挂钩。

“近期与银行业接触后，我们发现他们不再将参与这些操作视为一种耻辱，”他称。“参与这项操作，就证明了你对实体经济抱有信心。因此参与后，你可能就发出了一个积极的信号。银行业现在更倾向于这么想，而非担心所谓的污名。”(完)

(编译 戴素萍/张若琪/许娜；审校 李婷仪/王兴亚)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。