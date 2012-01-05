欧洲央行启动量化宽松的机率降低

* 分析师称,欧洲央行启动量化宽松行动的机率下降

* 调查显示,欧洲央行对银行的三年期巨额贷款的影响显现

* 英国央行将扩大量化宽松规模,但步伐慢於12月预估

路透伦敦1月4日电---一项路透调查显示,欧洲央行效仿美国和英国开启印钞行动的压力已减弱,而英国央行下月料将扩大资产购买规模,但力度或小於此前估计.

欧元区几乎肯定面临衰退,这项针对66名分析师的调查还显示,欧洲央行料在2月或3月将利率从目前的1%调降至0.75%的纪录新低.

欧洲央行在上月向欧洲银行体系注入近5,000亿欧元三年期低息资金.从那以後,有关该央行被迫推出量化宽松的预期机率已从40%降至30%.

周三有消息称,银行在欧洲央行的隔夜存款已创下4,530亿欧元的纪录新高,上述调查在此消息出炉之前进行.

这暗示,欧洲央行先前提供4,890亿欧元三年期流动性,大部分只是让银行业者握在手上,业者互相拆借的规模未如欧洲央行所希望的.

欧洲央行已从一部分欧元区国家购入公债,以降低这些国家较高的借贷成本,不过为了避免刺激通货膨胀,欧洲央行也对买债动作进行冲销,从银行系统抽回相等规模的流动性.

如果没有这道冲销作法,则整个过程实际上就会是量化宽松,也就是美国联邦储备理事会(美联储,FED)和英国央行已正式采用的措施,以增印的钞票购买公债.

"由於日前三年期流动性获得大量申购,未来几周展开无冲销量化宽松的压力已经有所减轻,"Rabobank International资深市场分析师Elwin de Groot称.

"不过今年主权债务再融资的庞大规模,可能最终迫使欧洲央行购买相当大规模的公债--以致於这些购买的公债无法完全冲销."

举例来说,意大利光是2月-4月就必须为1,500亿欧元公债再融资,而意大利指标10年期公债收益率仍在接近7%的大关,也就是分析师认为无法持续承受的借贷成本关卡.

**量化宽松问题**

相比之下,英国的借款成本受控良好,部分要感谢该国实施的量化宽松措施.

英国央行已经拟定约2,750亿英镑的量化宽松措施,几乎毫无疑问,该央行还将进一步扩大计划,但实行步伐将比预期慢,不会在1月落实.

他们表示,英国央行货币政策委员会(MPC)可能在2月宣布将量化宽松措施规模扩大500亿英镑,扩容规模低於12月调查预测的750亿.不过,预计量化宽松总规模将保持在3,500亿英镑不变.

"MPC在2月会议准备下一轮通胀预估的时候,将可能评估届时的经济状况,因此那个时候是最有可能扩大第二轮量化宽松措施的时机,"普华永道的分析师John Hawksworth称.

受访的47位分析师中有32位预计,英国央行将在2月会议宣布更多量化宽松措施.

不过近期经济数据至少提升了这样一种希望,即英国经济可能没有一些人担心的那麽糟糕.

采购经理人指数(PMI)显示,英国12月建筑业增长意外加快,分析师预计,周四将出炉的PMI将显示英国服务业实现增长,不过速度有所放缓.

尽管如此,英国经济衰退的可能性依然较高,一致观点是起码明年中期前英国利率不会从纪录低点0.5%上调.

IHS Global Insight首席欧洲和英国经济分析师oward Archer称,英国利率在未来很多个月之内都不会被上调.在2013下半年之前,利率预计不会上调.目前看来,英国央行非常有可能维持利率在0.50%不变,直到2014年.(完)

--编译 丁琦/洪曦/白云;审校 艾茂林/蔡美珍/程琳

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