若“低通胀”久治不愈 欧洲央行准备印钞促进增长

* 欧洲央行在4月会议上保持利率不变

* 德拉吉称如果低通胀持续时间过长，欧洲央行将采取行动

* 德拉吉称会上讨论了实施量化宽松的选项

* 德拉吉讲话发表后，欧元兑美元触及四周低位

* 欧元区3月通胀下跌至0.5%，为四年来最低

路透法兰克福4月3日 - 欧洲央行周四暗示，可能通过印钞促进欧元区经济成长，并防止通胀保持在过低水平。

欧洲央行保持指标利率在0.25%的纪录低位不变，但欧洲央行总裁德拉吉在政策会议结束后举行的记者会上表示，他和央行同僚们决心尽全力阻止低通胀持续过长时间。

其中包括印钞购买资产的量化宽松举措，部分决策者之前认为，此举很不可取，只有在物价下降的趋势无法遏制时才会考虑。

但近几周，央行决策者开始毫不忌讳地公开谈论，如果通缩威胁加剧，将效仿美日英央行实施负存款利率或开始购买公债。

“我们将密切关注通胀的变化，我们会考虑所有可用的政策工具，”德拉吉说，“我们决心保持货币政策高度宽松，并在需要时迅速采取行动。”

他还表示“央行管委会一致承诺，将动用包括非常规举措在内的、职权范围内一切可用政策工具来有效应对低通胀持续过长时间的风险。”

德拉吉今次讲话的基调较之上月有了重大转变。当时他为采取行动设定了很高的门槛。

德拉吉发表讲话后，欧元兑美元走软，触及2月28日以来最低水平，但之后反弹。

“欧洲央行(对通胀)的政策立场较市场预期略趋温和，”BK Asset Management的董事总经理Kathy Lien表示，“最引人关注的一点是管委会开始考虑非常规工具，这对欧元/美元不利。”

不过，部分经济学家怀疑德拉吉的讲话是否会很快转变为央行的行动。

“我们的基本情景假设仍然是，欧洲央行不再推出新的宽松举措，央行不会采取大规模非常规举措，除非经济状况严重恶化，”Nordea的首席欧洲分析师Holger Sandte表示。

荷兰国际集团将央行此举戏称为“光说不练的艺术”。

**密切关注通胀变化**

欧元区3月通胀降至0.5%，为2009年区内经济深陷衰退以来首见，但通胀下降是因食品和能源价格回落等通常被央行视为临时性的因素所致。

德拉吉表示，通缩风险仍然有限，他认为最新的通胀数据难以解读，部分是因今年的复活节在4月，不像去年那样在3月，从而导致因很多人外出度假从而推高旅行和酒店价格的影响被推后。

“我们需要更多的信息来评估中期(通胀)前景是否发生改变，”他说。

决策者改变对量化宽松举措的看法的原因之一可能是欧元强势，欧元走强可能导致进口价格走低，从而进一步压低通胀。这其中最引人关注的是坚定的通胀强硬派德国央行总裁魏德曼。

当然，大谈未来可能采取的行动是醉翁之意不在酒，真实目的之一可能是试图通过讲话来压低欧元汇率。

德拉吉称，欧元汇率不是央行的政策目标，但是评估价格稳定的因素之一。他在发表讲话之初重点强调了这一点。

他表示，“央行将密切关注地缘政治风险和汇率波动可能产生的影响。”

要求央行采取行动的外部压力与日俱增，最主要是来自国际货币基金组织(IMF)的压力，IMF警告欧洲央行应警惕“低通胀”而非通缩的威胁。

“欧元区需要进一步放宽货币政策，包括非常规举措，＂IMF总裁拉加德周三发表讲话称。她在讲话中阐述了IMF在下周春季会议前的政策建议。

德拉吉承认，低通胀加大了欧元区削减债负和进行经济改革的难度。但他也指责IMF给欧洲央行的建议明显大于给美联储的压力。

经济合作暨发展组织(OECD)周四也对通缩风险发出警告。

不过，印钞购买资产对欧洲央行而言不是件容易的事，且德拉吉称，央行还有可用的常规刺激举措。

欧洲央行必须权衡如何在不同国家、不同评级的公债间分配资金，因此，德拉吉称，购买民间资产可能更有优势。

德拉吉还指出，与美国的情况不同，欧元区对银行贷款的依赖超过了对资本市场的依赖，这可能会限制量化宽松举措的效力。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。