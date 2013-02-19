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债券 | 2013年 2月 19日 星期二 08:20 BJT

欧元区金融:核心地区银行对欧洲央行紧急贷款的依赖程度下降

路透法兰克福2月18日 - 德国银行业者1月动用的欧洲央行紧急贷款较前月下降三分之一,进一步显示欧元区核心地区的银行在经历去年信贷紧缩后正返回货币市场.

欧元区二线国家银行仍然依赖向央行贷款,尽管该利率为0.75%的纪录低位,但仍高于市场利率.核心与二线国家银行状况的这种差异,使欧洲央行利率设定起来更加复杂.

德国央行周一公布的数据显示,1月末德国银行业对欧洲央行欠款495亿欧元(661亿美元),较前月减少236亿,说明他们在1月30日利用首次还款机会偿还欧洲央行的三年期贷款.

在较前月减少的部分中,206亿欧元为较长期贷款,包括1个月到三年期贷款.

欧洲央行约一年前分两批向银行提供超长期贷款,欧元区银行借入逾一万亿(兆)欧元低息资金.

银行在2011年12月的第一批贷款借入4,890亿欧元.在1月30日首次提前还款机会中,银行偿还1,372亿欧元.

可在市场筹资的银行,可以0.06%的隔夜利率 拆借资金,三个月期贷款利率 为0.223%.(完) (编译 王丽鑫; 审校 程琳)
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