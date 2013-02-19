欧元区金融:核心地区银行对欧洲央行紧急贷款的依赖程度下降

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
*--中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
路透法兰克福2月18日 - 德国银行业者1月动用的欧洲央行紧急贷款较前月下降三分之一,进一步显示欧元区核心地区的银行在经历去年信贷紧缩后正返回货币市场.
欧元区二线国家银行仍然依赖向央行贷款,尽管该利率为0.75%的纪录低位,但仍高于市场利率.核心与二线国家银行状况的这种差异,使欧洲央行利率设定起来更加复杂.
德国央行周一公布的数据显示,1月末德国银行业对欧洲央行欠款495亿欧元(661亿美元),较前月减少236亿,说明他们在1月30日利用首次还款机会偿还欧洲央行的三年期贷款.
在较前月减少的部分中,206亿欧元为较长期贷款,包括1个月到三年期贷款.
欧洲央行约一年前分两批向银行提供超长期贷款,欧元区银行借入逾一万亿(兆)欧元低息资金.
银行在2011年12月的第一批贷款借入4,890亿欧元.在1月30日首次提前还款机会中,银行偿还1,372亿欧元.
可在市场筹资的银行,可以0.06%的隔夜利率 拆借资金,三个月期贷款利率 为0.223%.(完) (编译 王丽鑫; 审校 程琳)
*--中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
路透香港4月10日 - 香港信报周一引述市场消息报导，中国将最快7月宣布中港“债券通”的详情，计划开通初期先推行北向买卖的“先北后南”做法；同时“债券通”可透过两大渠道，包括场外市场（OTC）和港交所进行交易。
路透上海4月10日 - 中国银行间市场周一流动性宽松依旧，短期回购利率继续下滑；隔 夜资金依旧较为泛滥，不过与上日相比，七天以上资金供给略显收敛，因下周起缴税影响料 加大，面对不确定性市场心态稍显谨慎。 “今天还是宽松，跟上周五差不多，出钱要费点周折，”北京一券商交易员称。 华东一银行交易员指出，尽管整体充裕局面未改，但七天及以上资金供给没有上周五那 么泛滥，近期将展开的缴税应该是主要制约因素。 她还谈到，因4月缴税规模历来较大，对流动性的冲击不小，不过从近期公开市场操作 来看，调控的日益精细化显示流动性尽在央行掌握中。 中国央行周一公告称，受地方债发行缴款等因素影响，银行体系流动性总量有所下降但 仍处于较高水平，今日公开市场仍不进行操作；至此逆回购操作已连续第11日暂停。据此计 算，今日净回笼100亿元。 “央行（公开市场）公告原因说的特别明确，既然把握的这么精准，市场真缺钱了肯定 也看得到，（这周）到期的MLF应该也会续的。”她表示。 据路透统计，4月13日（周四）和1