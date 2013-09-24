德拉吉称必要时将动用LTRO确保货币市场利率处于低位

路透布鲁塞尔9月23日 - 欧洲央行总裁德拉吉周一表示，在必要时准备向银行业提供更多长期贷款，以防止货币市场利率升至可将通胀率拉得过低的水平。

他还在欧洲议会表示，信贷规模尚未显示出银行业融资环境改善产生的效果。他并称欧洲央行仍然承诺，只要有必要，就维持低利率。

德拉吉提到，欧洲央行的长期再融资操作(LTRO)是必要时压低货币市场利率的一个选项。他曾表示欧洲央行必要时将会进一步采取行动压低货币市场利率。

德拉吉称，欧洲央行密切关注银行体系中过量流动性因银行业者偿还紧急资金而下降的问题。

他出席欧洲议会季度听证会时表示，“我们准备动用所有工具，包括必要时再次启用LTRO，以确保短期货币市场利率处于符合我们的中期通胀评估的水平。”

他说，银行偿还从欧央行获得的贷款，可能也导致市场利率上升。

“尽管偿还央行贷款无疑是一个恢复正常化的信号，但导致的过量流动性减少可能增强定期货币市场利率的上升压力，”德拉吉对欧洲议会表示。

“我们仍将尤其注意这些动向可能对货币政策立场产生的影响。”

德拉吉未详细说明，若其决定向银行提供更多的长期贷款，央行可能采取哪些举措来确保银行大量接受这些贷款。分析师指出，保证这类贷款利率在操作期内不会上升等举措将是一个选项。

或者其可能选择以更优惠条款提供一些特定目的的贷款。欧央行债券市场联络小组(Bond Market Contact Group)7月会议纪录显示，其讨论了制定一项特殊的三年期LTRO，类似英国央行的融资换贷款计划(Funding for Lending Scheme)，向银行提供廉价资金。该联络小组由欧央行人员和金融专家组成。

同时，德拉吉表示，欧央行在观察利率长期维持在极低水准的影响，称该央行对低利率给金融稳定性带来的风险“非常敏感”，若有必要将针对这些风险采取行动。

对于希腊问题，德拉吉指出，希腊债务负担当前可以持续，但补充称，现在说其是否需要更多援助还为时尚早。这要看其能否进入资本市场融资等因素。(完)

(编译 张荻/李爽 审校 张涛)

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