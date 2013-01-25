欧洲金融: 银行将在1月30日向欧洲央行偿还1,371.59亿欧元贷款

欧洲央行周五称,278家银行已决定趁最早的机会,在1月30日偿还贷款.总共有523家银行取得2011年12月注资操作的两批长期贷款.

欧洲央行在2011年12月和2012年2月的两次三年期贷款注资操作中,释出了超过1兆(万亿)欧元超低利资金,央行总裁德拉吉称,该措施协助避免了严重的信贷紧缩.(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)