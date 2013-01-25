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货币新闻 | 2013年 1月 25日 星期五 19:19 BJT

欧洲金融: 银行将在1月30日向欧洲央行偿还1,371.59亿欧元贷款

路透法兰克福1月25日 - 多家银行将在下周偿还欧洲央行的1,371.59亿欧元三年期贷款,选择提前返还资金,显示至少有部分金融体系正回复稳健.

欧洲央行周五称,278家银行已决定趁最早的机会,在1月30日偿还贷款.总共有523家银行取得2011年12月注资操作的两批长期贷款.

周一的路透调查预期银行将偿还约1,000亿欧元的第一轮长期再融资操作(LTRO)贷款.

欧洲央行在2011年12月和2012年2月的两次三年期贷款注资操作中,释出了超过1兆(万亿)欧元超低利资金,央行总裁德拉吉称,该措施协助避免了严重的信贷紧缩.(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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