表格：欧元区4月M3货供额年率放缓，民间部门信贷萎缩

标题新闻：Ifop Fiducial民调显示法国总统大选首轮投票马卡龙对勒庞的领先优势扩大
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路透法兰克福5月28日 - 欧洲央行周三公布，欧元区4月面向家庭和企业的贷款进一步下滑，且货供额增幅放缓。
以下为详细数据：(经季节调整)
4月 3月 前值
M3货供额年增长率 0.8 1.0 (1.1)
M3三个月移动平均年增长率 1.0 1.1 (1.2)
总信贷年增长率 -2.2 -2.2 (-2.2)
民间部门信贷年增长率 -2.5 -2.5 (-2.5)
--放款年增率 -1.8 -2.2 (-2.2)
针对家庭的放款年增率 持平 -0.1 (-0.1)
--消费信贷 -2.1 -1.9 (-1.9)
--购房贷款 0.7 0.6 (0.5)
如欲浏览欧洲央行数据报告全文，请点选(here)。(完)
(编译 杜明霞；审校 石冠兰)
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路透4月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 239.6 4 246 10 * 5月 234.4 147 242.3 20 * 6月 214.4 461 222.5 57 * 7月 207.2 367 217.4 1,358 * 8月 205.7 943 215 496 * 9月 203.1 6,370 212 2,860 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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