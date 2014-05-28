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货币新闻 | 2014年 5月 28日 星期三 16:25 BJT

表格：欧元区4月M3货供额年率放缓，民间部门信贷萎缩

路透法兰克福5月28日 - 欧洲央行周三公布，欧元区4月面向家庭和企业的贷款进一步下滑，且货供额增幅放缓。

以下为详细数据：(经季节调整)

4月 3月 前值

M3货供额年增长率 0.8 1.0 (1.1)

M3三个月移动平均年增长率 1.0 1.1 (1.2)

总信贷年增长率 -2.2 -2.2 (-2.2)

民间部门信贷年增长率 -2.5 -2.5 (-2.5)

--放款年增率 -1.8 -2.2 (-2.2)

针对家庭的放款年增率 持平 -0.1 (-0.1)

--消费信贷 -2.1 -1.9 (-1.9)

--购房贷款 0.7 0.6 (0.5)

如欲浏览欧洲央行数据报告全文，请点选(here)。(完)

(编译 杜明霞；审校 石冠兰)
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