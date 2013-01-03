表格: 欧元区11月M3货供额按年增长3.8%,符合市场预期

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
经季节调整后数据如下:
11月 10月 (前值)
M3年增长率(%) 3.8 3.9 (3.9)
M3三个月移动平均年增长率(%) 3.4 3.1 (3.1)
总信贷年增长率 0.2 0.5 (0.5)
民间部门信贷年增长率 -1.6 -1.4 (-1.4)
--放款年增率 -0.8 -0.8 (-0.7)
针对家庭的放款年增率 0.7 0.8 (0.8)
--消费信贷 -3.1 -2.9 (-2.8)
--购房贷款 1.2 1.2 (1.3) 浏览该报告全文,请登陆ECB网站 (here) 浏览欧元区数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN](完) (编译 侯向明; 审校 郑茵)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。