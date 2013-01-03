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货币新闻 | 2013年 1月 3日 星期四 17:31 BJT

表格: 欧元区11月M3货供额按年增长3.8%,符合市场预期

经季节调整后数据如下:

11月 10月 (前值)

M3年增长率(%) 3.8 3.9 (3.9)

M3三个月移动平均年增长率(%) 3.4 3.1 (3.1)

总信贷年增长率 0.2 0.5 (0.5)

民间部门信贷年增长率 -1.6 -1.4 (-1.4)

--放款年增率 -0.8 -0.8 (-0.7)

针对家庭的放款年增率 0.7 0.8 (0.8)

--消费信贷 -3.1 -2.9 (-2.8)

--购房贷款 1.2 1.2 (1.3) 浏览该报告全文,请登陆ECB网站 (here) 浏览欧元区数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN](完) (编译 侯向明; 审校 郑茵)
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