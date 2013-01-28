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货币新闻 | 2013年 1月 28日 星期一 17:33 BJT

表格: 欧元区12月M3年增率放缓至3.3%,路透调查预估为增3.9%

经季节调整后数据如下:

12月 11月 (前值)

M3年增长率(%) 3.3 3.8 (3.8)

M3三个月移动平均年增长率(%) 3.7 3.4 (3.4)

总信贷年增长率 0.4 0.3 (0.2)

民间部门信贷年增长率 -0.8 -1.6 (-1.6)

--放款年增率 -0.7 -0.8 (-0.8)

针对家庭的放款年增率 0.7 0.8 (0.7)

--消费信贷 -2.9 -2.9 (-3.1)

--购房贷款 1.3 1.2 (1.2)

浏览该报告全文,请登陆ECB网站 (here) (完) (编译 侯向明; 审校 田建华/艾茂林)
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