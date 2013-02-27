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货币新闻 | 2013年 2月 27日 星期三 17:34 BJT

表格: 欧元区1月民间贷款同比下滑0.9%,M3货供额年率为增3.5%

经季节调整后数据如下:

1月 12月 (前值)

M3年增长率(%) 3.5 3.4 (3.3)

M3三个月移动平均年增长率(%) 3.5 3.7 (3.7)

总信贷年增长率 0.0 0.5 (0.4)

民间部门信贷年增长率 -1.1 -0.8 (-0.8)

--放款年增率 -0.9 -0.7 (-0.7)

针对家庭的放款年增率 0.5 0.7 (0.7)

--消费信贷 -3.1 -2.8 (-2.9)

--购房贷款 1.4 1.3 (1.3)

浏览该报告全文,请登陆ECB网站:(here)

浏览欧元区数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN](完) (编译 王翔琼; 审校 王丽鑫/田建华)
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