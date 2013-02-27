表格: 欧元区1月民间贷款同比下滑0.9%,M3货供额年率为增3.5%

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差跳涨，受库存减少提振
咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
经季节调整后数据如下:
1月 12月 (前值)
M3年增长率(%) 3.5 3.4 (3.3)
M3三个月移动平均年增长率(%) 3.5 3.7 (3.7)
总信贷年增长率 0.0 0.5 (0.4)
民间部门信贷年增长率 -1.1 -0.8 (-0.8)
--放款年增率 -0.9 -0.7 (-0.7)
针对家庭的放款年增率 0.5 0.7 (0.7)
--消费信贷 -3.1 -2.8 (-2.9)
--购房贷款 1.4 1.3 (1.3)
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
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路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。