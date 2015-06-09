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市场报道 | 2015年 6月 9日 星期二 20:21 BJT

欧洲经济：通胀和GDP增长提高、以及欧元走软能体现QE效果--ECB马库赫

路透伯拉第斯拉瓦6月9日 - 欧洲央行(ECB)管委会成员马库赫(Jozef Makuch)周二表示，欧洲央行购债举措的效果可以从通胀上升、经济增长提高和欧元兑美元走软中得以体现。

“我们可以说这是一项成功的操作，是正确的举动，其效果体现在通胀上升，这是实施措施的主要目的，还有GDP增长提高等非直接影响，以及其他非直接、可见的影响，比如欧元兑其他货币，主要是兑美元汇价走软，”马库赫对记者说。

马库赫表示，希腊在履行承诺的情况下留在欧元区，是全体欧洲央行管委的愿望。(完)

(编译 杜明霞；审校 王洋)

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