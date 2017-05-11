焦点：ECB总裁德拉吉称欧元区经济稳健 但宣告胜利还为时过早

路透海牙5月10日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周三表示，尽管有迹象显示欧元区经济复苏正在增强，但现在宣布提振欧元区通胀的努力取得胜利还为时过早。

德拉吉的言论证实，他不急于升息或缩减购债规模，尽管荷兰和德国等欧元区富裕国家坚持这么做。

但他暗示，有可能改变欧洲央行的超宽松政策措辞。

“数据证实欧元区经济周期性复苏愈发稳健，下行风险进一步降低，”他在荷兰议会听证会上表示。

“不过，现在宣告胜利还为时尚早。基础通胀压力仍持续受抑，而且尚未显现出令人信服的上升趋势。”

欧洲央行料将在下月微调其政策信号，以反映出经济状况改善，但将维持政策不变。

消息人士上月向路透称，欧洲央行或从声明中剔除部分或全部有关经济前景风险主要偏下滑、可能进一步降息或扩大购买资产的措辞。

“我们前瞻性指引的某些部分是旨在应对...通胀行为的尾部风险，”德拉吉在荷兰议会上称。

“经济增长的风险在逐步改善，而且爆发这些尾部风险的可能性越来越小，”他说。

他补充说，欧洲央行不打算为了避免某些国家主权债无债可买的局面而修改购债计划规定，尽管部分央行决策者呼吁这样做。

德拉吉表示，欧洲央行货币刺激政策的益处超过了副作用，但他也承认，包括荷兰在内的一些国家地产价格上涨，家庭负债甚高。

“目前欧元区还没有出现资产估值过度的有力证据，但一些国家的确存在房地产涨势过猛或家庭负债较高的情况，表明失衡有加剧的风险，”德拉吉说。

“荷兰也存在这样的风险。”(完)