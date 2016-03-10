欧元债市：短期公债收益率上扬，德拉吉暗示将暂缓降息后欧元走强

路透伦敦3月10日 - 欧元区短期公债收益率周四可能录得三个月最大涨幅，且欧元反弹，触及三周高位，之前欧洲央行总裁德拉吉表示，预计不会进一步降息。

欧洲央行在政策会议上祭出一篮子刺激举措点燃了市场的乐观情绪，但德拉吉会后的讲话给市场的乐观人气泼冷水。欧洲央行采取的行动包括，下调主要利率，扩大购债计划规模，以及推出新一轮针对银行的贷款机制。

两年期德债 最初触及日内低位-0.56%，后反弹，升至一个半月高位-0.45%，日内上扬7个基点，有望录得欧洲央行去年12月会议以来的最大单日涨幅。

欧元兑美元 稍早触及六周低位1.08215美元，后反弹，升至1.11美元之上的三周高位。

货币市场利率攀升，因投资者大幅下调对今年进一步降息机率的预期。

“德拉吉在记者会上排除了进一步下调存款利率的必要性后，两年期德债收益率涨势凌厉，”法国农业信贷驻纽约的固定收益策略部全球主管David Keeble表示。

“主要的担忧是，欧洲央行祭出了一些刺激举措，但短期内不会再有行动。”

不过，评级较低的南欧二线公债收益率回落。欧洲央行量化宽松计划对这些公债的提振更大。

西班牙和意大利10年期公债收益率回落超过15个基点，至2015年4月以来最低1.38%和1.24%，后收复部分失地。

葡萄牙10年期公债收益率 触及六周低位2.70%，盘中一度下跌约30个基点。

欧洲央行将资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元，超过市场预期的700亿欧元，并表示，将开始购买公司债。

央行还推出了针对银行的新一轮低成本贷款，希望透过银行让资金流入实体经济。

欧洲央行还下调了通胀预期，一如市场预期。

德国10年期公债收益率 跌3个基点，至0.21%，与两年期公债收益率差收窄，收益率曲线趋缓。这表明市场预计长期来看，成长和通胀将会下滑。(完)

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