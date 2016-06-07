欧洲央行：5月购买的大国债券多、小国债券少

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透法兰克福6月6日 - 周一公布的数据显示，欧洲央行5月购买的德国、法国和意大利债券超过目标水平；而其购买的葡萄牙、斯洛伐克和斯洛文尼亚等较小国家债券则低于目标。
数据表明，欧洲央行3月提高每月购债规模之后，越来越难以遵守自己设定的购债规则，使较小国家不如较大国家受益多的风险上升。
市场上常常很难找到较小国家的债券。至少以爱尔兰和葡萄牙来说，欧洲央行在放缓其购债步伐，以避免接近欧洲央行对一国债券的持有上限。
欧洲央行上月购买的德国、意大利、法国和西班牙债券均高于这些国家应占欧洲央行购债资本的比例。欧洲央行用这一比例当做每月应购买各国债券数量的标准。
相反，欧洲央行购买的葡萄牙、斯洛伐克、斯洛文尼亚以及爱尔兰债券的数额均低于它们应占的比例。
塞浦路斯自退出国际救助计划后，近期其公债亦被排除在购债计划之外。因希腊政府和金主间的歧见，希腊债券从未被纳入购债计划中。双方之间的各种分歧，令希腊去年险些退出欧元区。
欧洲央行量化宽松政策还剩下至少10个月，自之前祭出对抗危机措施大规模购债以来，目前正逐渐接近持有爱尔兰和葡萄牙公债不超过三分之一的上限。
据两位知情消息人士上月对路透表示，欧洲央行及负责买债的各国央行，以购买欧洲投资银行(EIB)等跨国组织债券来补足葡萄牙及爱尔兰债券，藉此避免被迫减少购买这两国债券，或是万一触及上限时必须完全停止购买。
事实上，4月购买的跨国组织债券规模已由3月的64亿欧元增加至87亿，5月为77亿欧元。(完)
(编译 王颖/孙茉莉; 审校 白云/陈宗琦)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。