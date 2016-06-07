欧洲央行：5月购买的大国债券多、小国债券少

路透法兰克福6月6日 - 周一公布的数据显示，欧洲央行5月购买的德国、法国和意大利债券超过目标水平；而其购买的葡萄牙、斯洛伐克和斯洛文尼亚等较小国家债券则低于目标。

数据表明，欧洲央行3月提高每月购债规模之后，越来越难以遵守自己设定的购债规则，使较小国家不如较大国家受益多的风险上升。

市场上常常很难找到较小国家的债券。至少以爱尔兰和葡萄牙来说，欧洲央行在放缓其购债步伐，以避免接近欧洲央行对一国债券的持有上限。

欧洲央行上月购买的德国、意大利、法国和西班牙债券均高于这些国家应占欧洲央行购债资本的比例。欧洲央行用这一比例当做每月应购买各国债券数量的标准。

相反，欧洲央行购买的葡萄牙、斯洛伐克、斯洛文尼亚以及爱尔兰债券的数额均低于它们应占的比例。

塞浦路斯自退出国际救助计划后，近期其公债亦被排除在购债计划之外。因希腊政府和金主间的歧见，希腊债券从未被纳入购债计划中。双方之间的各种分歧，令希腊去年险些退出欧元区。

欧洲央行量化宽松政策还剩下至少10个月，自之前祭出对抗危机措施大规模购债以来，目前正逐渐接近持有爱尔兰和葡萄牙公债不超过三分之一的上限。

据两位知情消息人士上月对路透表示，欧洲央行及负责买债的各国央行，以购买欧洲投资银行(EIB)等跨国组织债券来补足葡萄牙及爱尔兰债券，藉此避免被迫减少购买这两国债券，或是万一触及上限时必须完全停止购买。

事实上，4月购买的跨国组织债券规模已由3月的64亿欧元增加至87亿，5月为77亿欧元。(完)