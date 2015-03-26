欧洲央行总裁德拉吉称购债计划帮助了经济复苏

国际油价反弹 因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透罗马3月26日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四表示，ECB的购债行动将增强欧元区的经济复苏态势，并称已有迹象表明购债计划正在起效。
“货币政策正在强化周期性复苏。我坚持称之为‘周期性’是因为这样的复苏并非是结构性的，”德拉吉说，他指的是像失业这样的长期问题仍未得到解决。
德拉吉还在意大利议会上表示，近期数据“让人安心地看到了货币政策对强化周期性复苏所做的贡献。”(完)
(编译 王洋; 审校 李军)
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