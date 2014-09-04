焦点：德拉吉要自圆其说 欧洲央行就得出台刺激措施

路透法兰克福9月4日 - 欧洲央行周四面临采取政策行动的巨大市场压力，如果没能以实际行动支持总裁德拉吉上个月传递的温和讯息，欧洲央行有信誉受损的风险。

是德拉吉自己推高了市场对欧洲央行会议的期待。8月22日他在杰克森霍尔央行官员会议上的脱稿讲话中称，市场通胀预期8月出现“明显下降”。

他还补充称，欧洲央行管理委员会将承认这些形势发展，并将在职责范围内，“采用所有可用的工具”确保中期物价稳定。

“德拉吉提高了对欧洲央行正准备再度行动的预期，”野村分析师Nick Matthews说。

“我们对他讲话的解读是，他脱离(原稿)讲话这点很重要，且意义重大，他是刻意想暗示，下个月有可能进一步采取一些行动。”

德拉吉面临的问题在于，目前欧元区通胀率仅仅0.3%，而欧洲央行对抗低通胀的手段即将用尽，同时欧元区18国正深受经济成长停滞之苦。欧洲央行的中期通胀率目标为略低于2%。

欧洲央行目前尚未使用的一项重要武器就是量化宽松(QE)政策--基本上就是印钞票拿去购买资产。尽管这项武器已有其它央行用过，但欧洲央行决策委员会鹰派委员仍然持反对态度。

“实施QE的障碍仍然很大，”一位欧洲央行消息人士上周对路透表示。

野村的Matthews认为，德拉吉在杰克森霍尔讲话中使用的措辞是“一切手段”，而非原先讲话稿提到的“非常规手段”，把降息也纳入了讨论范围。

不过，路透调查显示，利率目前已经处以纪录低点，应该不会再调整。[nL3S0R314X]

**选择有限**

欧洲央行谈及但尚未动用的另一个政策选项是购买有资产担保的证券(ABS)计划，认为这样做可以刺激ABS市场，为小企业提供另一个融资来源。

“很难想像欧洲央行周四会雷声大雨点小，”荷兰银行分析师Nick Kounis说，“我认为至少会有ABS购买计划。”

德拉吉在杰克森霍尔年会中说，欧洲央行对于购买ABS的准备计划在“快速推进，而且我们预料这应可以帮助信贷更进一步放松。”

欧洲央行已承诺一项新的银行融资计划，首先就是将在9月18日进行的定向长期再融资操作(TLTRO)，央行相信此计划有助于刺激经济。在采取更多行动之前，欧洲央行可能想先观察其成效。

“我们认为，来自南欧二线国家银行业的申购将会特别踊跃，”贝莱德全球债券团队基金经理人Owen Murfin说。

德拉吉在杰克森霍尔的演说中，除了暗示欧洲央行将有更多政策行动之外，他也呼吁各国政府以财政政策和结构性改革来支持欧洲经济。

许多观察人士认为，德拉吉那场演说想传达的主要讯息是，各国政府有空间以财政政策帮助经济成长。

欧洲央行执委劳滕施莱格周三对这种看法提出质疑，称把着重点放在政府支出促进增长上面，是“一种非常片面的”解读。

这位德国人在讲话中暗示，她将反对欧洲央行进一步实施大规模刺激：“在我看来，其中的主要意思就是，结构性改革是解决我们目前问题最重要的工具。”

欧洲央行宽松政策受到许多德国人的怀疑。德国财长朔伊布勒上周表示，货币政策工具已经用尽。

两位银行业高层也在周三的法兰克福银行业会议上表达了质疑：“欧洲央行以金钱争取时间的想法不再正确，”德国Sparkassen储蓄银行协会主席Georg Fahrenschon说。

“欧洲央行越是想拿钱买时间，就越会让自己陷入不断抬高的政治期待当中，”他补充说。

德意志银行(DBKGn.DE)联席执行长Anshu Jain表示，该银行非常感激欧洲央行所采取的政策，但他也补充说：“现阶段更多的刺激也不会产生重大的变化。”(完)

(编译 白云/郑茵/李婷仪 审校 张荻)

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