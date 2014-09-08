各国政府必须配合欧洲央行的促增长措施--欧元集团主席

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透意大利切尔诺比奥9月6日 - 欧元集团主席迪塞尔布洛姆周六称，仅靠欧洲央行(ECB)不能提振欧元区迟滞的经济，各国政府也需要果断进行改革。
迪塞尔布洛姆称，他支持欧央行总裁德拉吉周四为促增长采取的意外之举，尽管过于宽松的货币政策附带风险，有可能动摇政府采取必要举措的决心。
“但我认为在目前的形势下，只有这些货币政策是不够的，”他在意大利一商业会议间隙对记者称。
“各国政界面临进行改革的压力，我们对改革期待已久。货币政策方面已经做得非常多了，不能只依赖它们。”
本周公布的数据显示，欧元区经济第二季出现停滞，意大利自2008年以来第三度陷入衰退。
欧洲央行(ECB)周四将利率降至纪录新低，并出台新计划向疲弱的欧元区经济注入资金。这令市场感到意外，且为更多刺激举措出炉留出空间。
迪塞尔布洛姆称，政府应以“有利于增长”的方式改善公共财政，促进投资支出，并进行改革提高竞争力。
他表示，相信采取这些政策，加上欧洲央行的货币政策举措，能使欧元区经济复苏回到正轨。(完)
(编译 王丽鑫； 审校 白云)
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