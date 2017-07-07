焦点：欧洲央行将继续暗示市场 为开始撤走货币刺激举措作准备-会议记录

路透法兰克福7月6日 - 欧洲央行周四公布的最新会议记录显示，央行对进一步暗示市场，为即将开始撤走货币刺激举措作准备持开放态度，但行动步伐可能十分缓慢，因担心会引发市场震荡。

随着欧元区通胀持续反弹，欧洲央行准备逐步退出超低利率刺激政策，并削减大规模购债规模。但事实证明，在宽松政策执行多年后，要想在不引发投资者不安的情况下平稳退出并非易事。

6月7-8日举行的政策会议上，决策者讨论了是否应该放弃一项长期坚守的承诺，即在必要时扩大2.3万亿欧元购债计划规模，这是央行政策沟通的重要组成部分。

决策者最终决定暂不采取行动，因为欧元区经济复苏未能推升通胀，央行的这一主要政策目标尚未实现。

不过，决策者表示，他们可能会在未来的会议上评估其宽松倾向，证实了路透的一则独家报道。

“如果对通胀前景的信心进一步增强，可能会检讨保持宽松倾向的理据，”欧洲央行在其会议记录中表示。

欧洲央行会议记录公布后，德国公债收益率触及18个月新高，欧元小涨，因交易商臆测，欧洲央行将会“逐步缩减”购债计划规模。该计划预定于12月到期。

公债收益率重拾始于上周的涨势，当时欧洲央行总裁德拉吉暗示，可能会调整政策。

“欧洲央行将继续暗示即将开始缩减购债规模，”ING的经济学家Carsten Brzeski说，“该进程将会非常缓慢和谨慎，因欧洲央行担心此举会引发市场震荡。”

**继续保持谨慎**

欧洲央行在会议记录中强调，需要“在进行政策沟通时继续保持谨慎”，因为，一旦投资者认为央行将撤走刺激政策，可能引发金融市场震荡，使之前的部分努力功亏一篑。

欧洲央行的首席经济学家普雷特周四稍早表示，由于通胀仍远低于略低于2%的目标，欧洲央行需要有耐心，保持政策稳定。

尽管经济强劲反弹，但6月欧元区通胀仅为1.3%，且预计至少在2019年前不会达到接近2%的目标。

欧洲央行决策者在6月会议上表示，尽管经济增长加速，且失业率持续回落，但核心通胀预期却被迫被下调，这让他们感到“很困惑”。

不过，德拉吉上周指出，成长加速足以为欧洲央行小幅收紧政策，以保持总体金融宽松度不变提供理据。

他的上述讲话在金融市场掀起轩然大波，引发投资者臆测，决策者可能最早在9月决定，从明年开始缩减资产购买规模。

欧洲央行的资产购买计划原定于年底结束，决策者将在9月或10月会议上决定，是延长、还是削减，或是逐步撤走该计划。(完)