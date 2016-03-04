调查：欧洲央行3月10日会议或扩大购债规模并进一步调降存款利率

路透3月3日 - 路透调查显示，欧洲央行在下周会议上扩大债券购买规模的可能性正在提高，而对于该行进一步下调业已为负的存款利率，经济分析师们几乎持肯定看法。

本周进行的最新调查显示，欧洲央行在3月10日会议上宣布扩大购债的可能性为60%，高于1月份和2月份调查的预估中值50%。

如果欧洲央行真的扩大债券购买规模，预计是在目前每月600亿欧元的基础上增加100亿。最高预期为每月购买总规模达到900亿。

“虽然欧洲央行12月份会议雷声大雨点小，但此次欧洲央行是否还打算让市场失望，我们对此表示怀疑，特别是考虑到对欧元汇率可能产生的影响，”Capital Economics的Jennifer McKeown称。

欧元兑美元EUR=本周稍早触及一个月低点，因投资者预计欧洲央行会进一步推出刺激措施。虽然欧洲央行表示不会针对汇率，但本币贬值可能提振出口，这也是央行刺激疲软经济所能采用的为数不多的办法之一。

欧洲央行抬高了外界对于进一步刺激行动的期望值，却在去年底让人大失所望，宣布的举措差不多是市场所认为的最低限度--调降存款利率并将资产购买计划延长六个月。

欧洲央行总裁德拉吉周二暗示，由于通胀前景恶化，该央行本月可能祭出更多刺激举措。金融市场对其此次将采取行动的预期很高。

65位分析师中有61位都预计，欧洲央行将把存款利率再下调至少10个基点，至负0.4%，其中14位分析师预计将下调20个基点。仅有四位分析师认为欧洲央行会维持存款利率不变。

周四公布的2月采购经理人指数(PMI)调查报告显示，欧元区民间部门增速降至逾一年来最慢，物价压力减退。

欧洲央行1.5万亿(兆)欧元购债计划已进行了近一半，但欧元区通胀率仍远低于央行略低于2%的目标水准。2月通胀率再度降至负0.2%。

大多数受访者还表示，欧洲央行将在某种程度上以其他方式修改刺激计划，例如把企业债纳入资产购买计划的范围之中。

不过，许多人对增加刺激举措后能取得什么样的效果怀有疑虑。

“祭出更多货币刺激或许并不会刺激增长，因为银行业者可能会选择把资金放在欧洲央行，”Moody's Analytics分析师Tomas Holinka称，“银行放在央行的存款和储备不断增加，是传导机制受损的一个迹象。”(完)