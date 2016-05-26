欧洲央行能力有限 欧洲需要更多的整合--决策官员

路透马德里5月25日 - 欧洲主要央行官员周三表示，欧盟需要更多的增长来重拾大家的信心，但货币政策正接近极限，因此需要更多的整合。

欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)和荷兰央行总裁暨欧洲央行管委会委员克诺特对欧元区的未来提出不同的看法。但他们均警告，欧元区已变得太过倚赖欧洲央行史无前例的刺激计划，需要去重新思考欧元区的运作。

“就经济增长而言，货币政策所能达成的功效是极有限的，”克诺特表示。“货币政策刺激正接近极限，而且如果持续太久，会有负面的副作用，像是金融失衡和整体经济的错误配置。”

维勒鲁瓦德加洛认为，欧元区相对稳定，为改革带来契机，欧元区现在应该要成立一个机构，全面协调各国的财政和结构政策，把一些国家的管理机构转换到一个握有预算权力的欧元区财长手上。

他并称，像这样的财长最终应该能掌管欧元区的预算，且得到一财政部机构的支持，因为经济欠缺协调已令增长承压，并让欧元区容易发生危机。

“第一阶段时，成员国可自由加入...到了第二阶段，这项预算或可成为一项共有的稳定工具，集中在一套定义明确的政策工具，比如欧洲层面的失业保险。”

“而唯有就财源、以及经济周期同步的令人满意水平这两项议题找出共识，才能达成财政整合的第三和最后一个阶段，”维勒鲁瓦说。

这类提议在寻求更紧密整合欧盟的人士中相当常见。但一些成员国对此通常兴趣缺缺。

克诺特对政界是否愿意支持这样的跨越式前进表示怀疑，他主张以渐进方式进行整合，专注于达到稳定及成长的最低标准。

克诺特说，欧洲需要加强遵守预算规范，完成银行业联盟以及落实欧盟的服务业指导原则。光是服务业，就可为增长率贡献1.5个百分点。

他还主张设立某种主权债务重组机制，以确保债券持有者在公共机构承担起责任之前分担风险。同样地，他也主张设定主权债务风险加权，以打破政府与本国银行业之间的关联。

外界预料欧洲央行夏季政策会议中将维持宽松立场不变，但许多人预计欧洲央行将在秋季讨论是延长现行刺激计划，还是在明年3月结束。(完)