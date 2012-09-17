默克尔称政客不应干预ECB购债计划

路透柏林9月17日电---德国总理默克尔表示,政客不应该决定欧洲央行(ECB)在二级市场上买入多少债券.

"不应该由我们(政客)来设定(ECB干预措施的)限制...这是ECB的职责范围,"她在周一的新闻发布会上说.

默克尔表示,德国对欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)的资金贡献总计为1,900亿欧元,数额与购债计划不挂钩.这一表态与德国一资深议员的表态相左,後者称ECB的购债是资金贡献的一部分.

默克尔还表示,不太可能在2013年1月1日前成立计划中的泛欧银行监管机构,并称直接将ESM资金用於欧元区银行只会在该新监管机构成立後才有可能.(完)

--编译 王洋;审校 于春红

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