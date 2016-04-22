德国总理默克尔认为对欧洲央行的一些指责过头--报导

路透柏林4月22日 - 德国《商报》周五报导称，德国总理默克尔认为德国财长和其他保守党政客对欧洲央行货币政策和低利率的一些指责过头。

报导指出，默克尔在电话中将这一看法告知了德国央行总裁魏德曼，并表示对魏德曼公开为欧洲央行总裁德拉吉和欧洲央行的政策进行辩护持欢迎态度。

报导称，默克尔和魏德曼通电话的时间在4月15-17日的国际货币基金组织（IMF）春季会议之前。

默克尔所在的保守党一些成员近几周抱怨欧洲央行的低利率政策影响储蓄者，因为回报降低。

默克尔周四称，德国国内对欧洲央行低利率的指责是合理的，但她也强调了欧洲央行的独立性。

德国政府发言人无法立即对报导发表评论。德国央行拒绝置评。

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