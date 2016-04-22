德国总理默克尔认为对欧洲央行的一些指责过头--报道

澳洲经济指标总览--1月19日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林4月22日 - 德国《商报》周五报道称，德国总理默克尔认为德国财长和其他保守党政客对欧洲央行货币政策和低利率的一些指责过头。
报道指出，默克尔在电话中将这一看法告知了德国央行总裁魏德曼，并表示对魏德曼公开为欧洲央行总裁德拉吉和欧洲央行的政策进行辩护持欢迎态度。
报道称，默克尔和魏德曼通电话的时间在4月15-17日的国际货币基金组织（IMF）春季会议之前。
默克尔所在的保守党一些成员近几周抱怨欧洲央行的低利率政策影响储蓄者，因为回报降低。
默克尔周四称，德国国内对欧洲央行低利率的指责是合理的，但她也强调了欧洲央行的独立性。
德国政府发言人无法立即对报道发表评论。德国央行拒绝置评。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%