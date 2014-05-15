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货币新闻 | 2014年 5月 15日 星期四 18:09 BJT

欧洲金融：ECB执委莫尔许称仍在研究政策措施，6月会议上会看到结果

路透波兰克拉科夫5月15日 - 欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许周四表示：

* 在6月政策会议后就会看到具体的工具措施

* 当前形势大体与我们做出的经济复苏脆弱的预估相符

* 莫尔许被问及降息是否已经确定时称，“我们会进行分析，希望我们保持灵活然后得出我们的结论”。 (完)
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