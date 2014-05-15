欧洲金融：ECB执委莫尔许称仍在研究政策措施，6月会议上会看到结果

新兴汇市：土耳其里拉兑美元回吐公投之后录得的部分涨幅
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
路透波兰克拉科夫5月15日 - 欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许周四表示：
* 在6月政策会议后就会看到具体的工具措施
* 当前形势大体与我们做出的经济复苏脆弱的预估相符
* 莫尔许被问及降息是否已经确定时称，“我们会进行分析，希望我们保持灵活然后得出我们的结论”。 (完)
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
路透东京4月17日 - 原油期货价格周一下跌，复活节假日后市场交投清淡，有迹象显示美国继续增加原油产量，这将破坏石油输出国组织(OPEC)支持油价的努力，市场还在消化朝鲜(北韩)周日导弹试射以失败告终的消息。
路透东京4月17日 - 日本股市周一在淡静且震荡的交投中小涨，因值复活节假期，场内缺乏海外投资者，而散户投资者则买入中小盘股。