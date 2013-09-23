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市场报道 | 2013年 9月 23日 星期一 15:15 BJT

欧洲金融：欧洲央行目前的利率绝对适合欧元区--欧央行执委莫尔许

路透法兰克福9月23日 - 德国商报(Handelsblatt)周一援引欧洲央行(ECB)执委莫尔许的话称，当前欧洲央行的利率“绝对适合欧元区。”

欧洲央行自5月将主要再融资利率降至纪录低点0.5%以来，一直维持利率在该水平不变。

当德国商报问及利率问题时，莫尔许表示：“利率绝对适宜。但与正常时期的水平相比，显然当前利率很低。”(完)

(编译 李春喜 审校 王翔琼/侯向明)
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