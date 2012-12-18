欧洲经济: ECB执委莫尔许称讨论降息没有道理,因非常规工具更有用

路透柏林12月17日 - 欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许对一报纸称,他认为讨论把该央行主要利率从目前的纪录低位下调并无道理可言,因为非常规工具比传统的货币政策更有用.

欧洲央行本月维持利率不变,尽管新的预测是明年欧元区经济仍会萎缩.但央行管理委员会的成员们表示,他们就利率从目前纪录低位0.75%下调进行了广泛的讨论.

"目前我们在货币政策上采用非常规的举措,因为它们更加有用,"莫尔许对德国法兰克福汇报表示."因此我真的不理解为何要讨论降息."

欧洲央行的非常规政策工具包括最新的买债计划,此举可拉低政府借款成本.

莫尔许并表示,此刻的通缩风险不比一年前高.

他表示,欧元区债务危机已推动欧洲计划取得进展,但他仍担心相关改革进程会太过裹足不前.

"我担心在推行(改革)上会过于谨慎,"他表示."银行业联盟一事上就是这种情况."

莫尔许表示,欧洲央行的首要任务仍是物价稳定,之后才是金融稳定.但多数情况下,金融稳定支持物价稳定,因此欧洲央行维持物价稳定及监管银行的任务之间应该没有冲突.

"但我也不想轻视目标之间产生冲突的风险,"他说,"不应该逾越使命."

莫尔许表示,欧洲也可在几年内决定银行监管的职权是否仅归欧洲央行,"美国在这个概念上就有过好几次的变动".