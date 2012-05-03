欧央行维持指标利率在1.0%不变

路透巴塞罗那5月3日电---欧洲央行(ECB)周四维持指标利率在1.0%不变,因为通胀顽固,抵消了央行进一步放松借款成本以支持欧元区疲弱经济的压力.

欧洲央行同时维持隔夜存款利率在0.25%,隔夜贷款利率则维持在1.75%不变.

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉将在1230GMT举行新闻发布会.

市场希望获得线索,了解欧央行计划在利率上维持静观以待的立场多久,以及该央行对近期疲弱的经济数据究竟有多担忧.

他们亦预计欧洲央行总裁德拉吉会被要求在对欧元区拟定成长协议问题上就自己的看法提供更多细节.(完)

--编译 吴云凌;审校 王洋

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