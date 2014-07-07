欧央行需在“很长一段时间内”保持宽松政策--ECB执委

欧元受欧元区通胀数据带动上涨 美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透巴黎7月7日 - 欧洲央行执委科尔周一表示，该央行货币政策可能要在“很长一段时间内”保持宽松。
在French BFM Business TV周一播出的访谈中，科尔称各国政府继续削减债务并开展经济改革以确保持续成长，对于欧元区而言至关重要。
“经济成长十分疲弱，非常宽松的货币政策显然还有必要再延续相当长一段时间，”他说。
科尔在回答有关法国的具体问题时表示，不担心法国经济的长期前景，因为该国正在推进艰难的经济改革，重要的是贯彻已宣布的改革措施。(完)
(编译 洪曦; 审校 徐文焰)
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