焦点：欧洲央行将回击德国的批评 力陈超宽松货币政策的理由

路透法兰克福4月21日 - 欧洲央行总裁德拉吉周四或将力陈超宽松货币政策的理由，以回击之前德国官员的密集批评。这些官员对央行为欧元区经济低迷所开的处方提出异议。

由于他上月宣布的部分措施尚未实施或予以全面解释，德拉吉可能将向投资者提供更多信息，帮助他们了解欧洲央行购买公司债的最新计划。

外界广泛预计欧洲央行将维持利率在历史低位不变，该行希望在推出新举措之前，先看看去年12月以来宣布的两项刺激方案效果如何。但德拉吉也将再次确认他的利率指引，即未来很多年利率将保持在低位，甚至还会更低。

欧洲央行一直在积极放松政策，把负利率进一步下调，并扩大资产购买规模，以期提升通胀水平。之前油价挫跌将欧洲通胀率拖至负水平，几乎扼杀了未来两年通胀回升至2%目标水平的希望。

分析师称，尽管基于市场的通胀预期迟迟不动，但油价在上涨，3月刺激计划对信心及金融市场状况都带来了支撑，让欧洲央行有理由持谨慎乐观态度。

事实上欧洲央行目前最头疼的是与德国的争执，此前德国财政部长朔伊布勒称，欧洲央行的货币政策给德国带来“特别”问题，部分是指责其导致右翼反移民的德国新选择党(AfD)崛起。

“大股东(德国)和(欧洲央行的)高管之间的冲突会蕴含风险，”贝伦贝格银行分析师Holger Schmieding称。

“这可能影响机构的稳定，钝化其传递出的信息，”Schmieding称。“目前的冲突不仅是尴尬别扭。可能多少会限制欧洲央行行动空间，降低欧洲央行货币政策的效果。”

欧洲央行在辩论中暂时来看略占上风，因朔伊布勒在部分言论上回撤，德国央行总裁魏德曼 (亦为欧洲央行管委会成员)表示支持央行独立性，称欧洲央行的货币政策立场适当。

但朔伊布勒不太可能退后观望。他周三晚些时候表示，利率没道理长期保持在零或以下水准。

负利率正对德国分散且资金充裕的银行体系产生不均衡的影响，引发对数以百计的小型银行可能愈发难以运作的可能性，主要是小型储蓄银行。

IMF数据暗示，德国和葡萄牙的银行获利受利率下调的影响最大，负利率压低利润，或削弱放贷增长。

德拉吉可能会反驳德国的批评，指出若欧洲央行放弃该政策，那么经济增长和通胀前景会暗淡得多，并认为欧洲央行政策是考量19个成员国，而不是只针对其中一个成员。

即便欧洲央行周四会议持相对乐观的立场，但其较长期前景几乎没什么改善。

贸易加权欧元汇率上涨，基于市场的通胀预期也远低于欧洲央行目标，表明今年晚些时候将再度争论进一步放宽政策。(完)