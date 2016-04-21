焦点：欧洲央行将回击德国的批评 力陈超宽松货币政策的理由

习近平在达沃斯论坛发表主旨演讲 充分展现中国领导力
路透瑞士达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二在达沃斯世界经济论坛发表演讲时积极倡导自由贸易，其讲话凸显出在美国将目光转向内部之际，北京方面希望在全球事务中扮演更重要角色。
路透法兰克福4月21日 - 欧洲央行总裁德拉吉周四或将力陈超宽松货币政策的理由，以回击之前德国官员的密集批评。这些官员对央行为欧元区经济低迷所开的处方提出异议。
由于他上月宣布的部分措施尚未实施或予以全面解释，德拉吉可能将向投资者提供更多信息，帮助他们了解欧洲央行购买公司债的最新计划。
外界广泛预计欧洲央行将维持利率在历史低位不变，该行希望在推出新举措之前，先看看去年12月以来宣布的两项刺激方案效果如何。但德拉吉也将再次确认他的利率指引，即未来很多年利率将保持在低位，甚至还会更低。
欧洲央行一直在积极放松政策，把负利率进一步下调，并扩大资产购买规模，以期提升通胀水平。之前油价挫跌将欧洲通胀率拖至负水平，几乎扼杀了未来两年通胀回升至2%目标水平的希望。
分析师称，尽管基于市场的通胀预期迟迟不动，但油价在上涨，3月刺激计划对信心及金融市场状况都带来了支撑，让欧洲央行有理由持谨慎乐观态度。
事实上欧洲央行目前最头疼的是与德国的争执，此前德国财政部长朔伊布勒称，欧洲央行的货币政策给德国带来“特别”问题，部分是指责其导致右翼反移民的德国新选择党(AfD)崛起。
“大股东(德国)和(欧洲央行的)高管之间的冲突会蕴含风险，”贝伦贝格银行分析师Holger Schmieding称。
“这可能影响机构的稳定，钝化其传递出的信息，”Schmieding称。“目前的冲突不仅是尴尬别扭。可能多少会限制欧洲央行行动空间，降低欧洲央行货币政策的效果。”
欧洲央行在辩论中暂时来看略占上风，因朔伊布勒在部分言论上回撤，德国央行总裁魏德曼 (亦为欧洲央行管委会成员)表示支持央行独立性，称欧洲央行的货币政策立场适当。
但朔伊布勒不太可能退后观望。他周三晚些时候表示，利率没道理长期保持在零或以下水准。
负利率正对德国分散且资金充裕的银行体系产生不均衡的影响，引发对数以百计的小型银行可能愈发难以运作的可能性，主要是小型储蓄银行。
IMF数据暗示，德国和葡萄牙的银行获利受利率下调的影响最大，负利率压低利润，或削弱放贷增长。
德拉吉可能会反驳德国的批评，指出若欧洲央行放弃该政策，那么经济增长和通胀前景会暗淡得多，并认为欧洲央行政策是考量19个成员国，而不是只针对其中一个成员。
即便欧洲央行周四会议持相对乐观的立场，但其较长期前景几乎没什么改善。
贸易加权欧元汇率上涨，基于市场的通胀预期也远低于欧洲央行目标，表明今年晚些时候将再度争论进一步放宽政策。(完)
(编译 王颖/王丽鑫/李爽 审校 郑茵/张荻/戴素萍)
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