欧洲央行执委科尔称货币政策需要较长时间才能提振通胀回升

“货币政策降低了投资成本，包括企业及中小企业的长期投资成本，”科尔接受France Inter电台专访时表示。

“这正在发挥效果并创造成长，但我们还在等待对通胀的效果，因为这需要时间，而且也因为能源价格目前仍低，”他并称欧洲央行预期通胀率要到2018年才会接近略低2%的目标。(完)