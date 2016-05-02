欧洲央行执委科尔称货币政策需要较长时间才能提振通胀回升

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透巴黎5月2日 - 欧洲央行执委科尔周一表示，欧洲央行的非常规货币刺激措施，需要一段时间才能提振欧元区通胀，但目前已经协助了经济成长。
“货币政策降低了投资成本，包括企业及中小企业的长期投资成本，”科尔接受France Inter电台专访时表示。
“这正在发挥效果并创造成长，但我们还在等待对通胀的效果，因为这需要时间，而且也因为能源价格目前仍低，”他并称欧洲央行预期通胀率要到2018年才会接近略低2%的目标。(完)
(编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。