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国际财经 | 2016年 5月 2日 星期一 15:13 BJT

欧洲央行执委科尔称货币政策需要较长时间才能提振通胀回升

路透巴黎5月2日 - 欧洲央行执委科尔周一表示，欧洲央行的非常规货币刺激措施，需要一段时间才能提振欧元区通胀，但目前已经协助了经济成长。

“货币政策降低了投资成本，包括企业及中小企业的长期投资成本，”科尔接受France Inter电台专访时表示。

“这正在发挥效果并创造成长，但我们还在等待对通胀的效果，因为这需要时间，而且也因为能源价格目前仍低，”他并称欧洲央行预期通胀率要到2018年才会接近略低2%的目标。(完)

(编译 蔡美珍；审校 艾茂林)

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