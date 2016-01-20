欧洲央行管委会委员诺沃特尼称 货币政策在提振经济方面有其局限

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透维也纳1月20日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼周三称，欧洲央行的刺激计划正在发挥作用，但货币政策在提振欧元区经济成长方面有其限制。
“欧元区的非常规政策正在发挥作用，”他在欧洲货币杂志维也纳会议上表示，“我们现在有较低的贷款利率，在一定程度上更高的投资和更快的增长局面，但我们得清楚一点，货币政策肯定有其局限性。”(完)
(编译 刘秀红；审校 戴素萍)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。