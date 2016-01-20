欧洲央行管委会委员诺沃特尼称 货币政策在提振经济方面有其局限

路透维也纳1月20日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼周三称，欧洲央行的刺激计划正在发挥作用，但货币政策在提振欧元区经济成长方面有其限制。

“欧元区的非常规政策正在发挥作用，”他在欧洲货币杂志维也纳会议上表示，“我们现在有较低的贷款利率，在一定程度上更高的投资和更快的增长局面，但我们得清楚一点，货币政策肯定有其局限性。”(完)