焦点：欧央行称上月举措有助于提高通胀率 但仍不排除量化宽松可能

路透法兰克福7月3日 - 欧洲央行总裁德拉吉周四表示，上月出台的一系列举措将有助于推升通胀并支持银行放贷，但央行已做好准备，如有必要将推出量化宽松措施。

本次会议上欧洲央行决定维持利率不变。就在上个月，央行将指标利率调降至纪录低位，其中存款利率更是破天荒降至负值--实际上就是对银行存放在央行的隔夜资金收取费用，促使银行业将资金贷放给企业。

6月公布的措施还包括，对银行业无限量提供的低成本流动性期限将延长至2016年底，同时还提出一个四年贷款计划。

德拉吉在谈论该贷款计划的细节时表示，银行业必须将新获得的资金用于放贷，否则就需归还资金。他称，上月推出的举措已经使欧元区货币政策立场进一步偏于宽松。

“未来几个月将要进行的这些货币操作将强化目前的宽松环境，并支持银行业放贷，”他在欧洲央行政策会议后的记者会上表示。央行在此次政策会议上决定维持再融资利率在0.15%不变。

“随着我们采取的举措逐步对经济产生影响，将会帮助通胀率提高至接近2%的水平。”

欧元区通胀率上个月保持在0.5%，远低于欧洲央行略低于2%的目标，并处在德拉吉所谓的“危险区域”。

德拉吉表示，欧洲央行管委会一致同意，若通胀仍下行，将推出量化宽松举措，即从银行业者手中买入政府和民间债务以保持低借贷成本，并提振支出。

他并称，经济复苏的风险主要仍为负面。

德拉吉称，“管委会一致承诺若有必要进一步因应长期通胀过低的风险，将在职权范围内使用非常规工具。”

北欧联合银行(Nordea)发达市场策略师Jan von Gerich称，“德拉吉保持了温和的立场，但近期进一步推出刺激举措的门槛比较高。”

德拉吉并未强化欧洲央行对利率的前瞻性指引，称该指引与上个月其有关向银行提供无限制廉价流动性直到2016年底的评论没有直接关系。

他还表示，欧洲央行密切关注欧元汇率。“汇率不是政策目标，但变得日益重要。它对我们物价稳定的前景的确非常重要。”

**TLTRO**

银行业者如果参加欧洲央行的定向长期再融资操作(TLTRO)，将会被收取10个基点的升水。

通过提供为期四年的低息贷款，欧洲央行希望能促使银行业者更为自由地放贷，特别是面向欧元区二线国家的中小企业。

欧元区银行业者仍在消化欧洲央行声明的技术性条款，若干银行表示，现在尚不能确定是否会参与该项操作，也无法确定该操作会否帮助他们增加放贷。

意大利银行业协会ABI周三表示，欧洲央行推动银行增加对企业贷款的计划在意大利将取得成功，尽管信用需求可能要过一段时间才能增长。不过希腊National Bank副执行长向路透表示，该行将无法通过该操作取得新资金及完成新放贷，因缺少向欧洲央行申请贷款的额外担保品。

仍然存在许多重大问题，其中之一就是，银行业者今年稍晚将接受压力测试，他们必须表明已经清理完毕资产负债表，在测试之前增加放贷似乎有困难。

德拉吉称，“银行应该充分利用该操作来改善资本和偿付能力，从而在经济复苏的下一阶段支持信贷扩张的空间。”

他还表示，欧洲央行从明年起将不再举行月度会议，而是六周开一次会，仿照美国联邦储备委员会(美联储/FED)召开政策会议的频率。

欧洲央行还将开始定期公布会议记录，就像美联储和英国央行那样。(完)

(编译 郑茵/张荻/王兴亚；审校 张明钧)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。