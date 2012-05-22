欧洲央行应该采取更多宽松措施应对危机--OECD

路透巴黎5月22日电---经济合作暨发展组织(OECD)周二表示,成员国央行应维持宽松的货币政策;另一方面,若欧洲局势恶化,欧洲央行应准备在抗击欧元区债务危机方面继续扮演更为重要的角色.

OECD在半年一度的经济前景报告中表示,由於经济成长仍疲弱、通胀受限且普遍采取预算紧缩措施,逐渐退出非常规货币政策为时尚早.

希腊深陷政治不确定性,且对於西班牙赤字和银行业的担忧与日俱增,在此情况下,OECD首席经济学家暨副秘书长帕多安(Pier Carlo Padoan)表示,欧洲央行没有余裕排除在二级市场上进一步购买公债的可能.

"过去几周形势急剧变化,"他在接受路透采访时说:"如果察觉有快速演变成不利情况的风险,那麽就应该采取行动."

尽管希腊债务危机蔓延的担忧复燃,但欧洲央行以两次长期融资操作向银行体系注入一万亿欧元流动性後,目前为止对於更积极介入显得意愿不高.

法国新总统奥朗德正在带头要求欧洲央行扮演更为积极的角色,不过遭到德国反对.德国担心欧洲央行进一步的动作会引发通胀.

帕多安表示,如果情况恶化,其他可行选择可能包括欧洲央行对金融体系再次挹注流动性,允许欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)援救基金直接向央行借款.

在欧元区成长低迷、通胀压力减弱、各国政府努力改善财政的情况下,OECD表示,欧洲央行应该将主要利率由目前的历史低位1.0%,进一步下调至接近零.

针对美国方面,OECD表示,尽管美国成长前景改善,货币政策也应该维持宽松,因为预算赤字削减速度持续存在政治不确定性.

"如果情况朝着成长增强的方向演进,他们应该排除考虑宽松政策,但我认为现在言之过早,"他称.

针对日本,OECD表示,如果没有迹象显示朝着达成通胀率1%的目标前进,央行不应该排斥扩大资产购买计画.(完)

--编译/审校 梁睿雪/王洋/蔡美珍/沈以文

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