新闻稿：欧洲央行等几家央行宣布新的黄金协议

英国提前大选可减轻脱欧导致“断崖式坠落”的风险--标普
路透伦敦4月28日 - 债信评级机构标准普尔表示，英国首相特雷莎·梅决定在6月8日提前大选，或许可以使英国更有可能达成较好的退欧协议，但6月8日选举结果出人意料的风险仍然存在。
路透法兰克福5月19日 - 欧洲央行(ECB)与其它几家央行宣布以下有关新的黄金协议的声明：
欧洲央行与其它几家央行宣布第四份央行黄金协议
欧洲央行、比利时央行、德国央行、爱沙尼亚央行、爱尔兰央行、希腊央行、西班牙央行、法国央行、意大利央行、塞浦路斯央行、拉脱维亚央行、卢森堡央行、马尔他央行、荷兰央行、奥地利央行、葡萄牙央行、斯洛文尼亚央行、斯洛伐克央行、芬兰央行、瑞典央行及瑞士央行等今日宣布第四份央行黄金协议(CBGA)。
为了澄清各自对黄金头寸的意图，第四份CBGA的签字央行宣布以下声明：
黄金仍然是全球货币储备的重要组成；
签字央行将继续协调彼此的黄金交易，以避免市场动荡；
签字央行指出，目前没有计划大量出售黄金；
在现有协议到期后，新协议自2014年9月27日起生效，五年后进行审议。(完)
(编译 张涛；审校 张明钧/艾茂林)
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