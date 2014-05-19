新闻稿：欧洲央行等几家央行宣布新的黄金协议

独家：欧盟将放松衍生品交易规定 推迟欧元清算业务变更

路透伦敦4月28日 - 路透见到的一份文件显示，欧盟执委会提出的新规将减轻衍生品市场的负担，并促进竞争。这份文件并未提及会采取何种举措来限制英国退欧后在英国的欧元清算业务。