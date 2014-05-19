版本:
中国
国际财经 | 2014年 5月 19日 星期一 17:05 BJT

新闻稿：欧洲央行等几家央行宣布新的黄金协议

路透法兰克福5月19日 - 欧洲央行(ECB)与其它几家央行宣布以下有关新的黄金协议的声明：

欧洲央行与其它几家央行宣布第四份央行黄金协议

欧洲央行、比利时央行、德国央行、爱沙尼亚央行、爱尔兰央行、希腊央行、西班牙央行、法国央行、意大利央行、塞浦路斯央行、拉脱维亚央行、卢森堡央行、马尔他央行、荷兰央行、奥地利央行、葡萄牙央行、斯洛文尼亚央行、斯洛伐克央行、芬兰央行、瑞典央行及瑞士央行等今日宣布第四份央行黄金协议(CBGA)。

为了澄清各自对黄金头寸的意图，第四份CBGA的签字央行宣布以下声明：

黄金仍然是全球货币储备的重要组成；

签字央行将继续协调彼此的黄金交易，以避免市场动荡；

签字央行指出，目前没有计划大量出售黄金；

在现有协议到期后，新协议自2014年9月27日起生效，五年后进行审议。(完)

(编译 张涛；审校 张明钧/艾茂林)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐