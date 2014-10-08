欧洲央行近期举措标志着全新政策期的降临--副总裁

路透法兰克福10月8日 - 欧洲央行(ECB)副总裁冈斯坦西欧表示，借助近期出炉的刺激方案，ECB正在步入一个新的政策期。他承诺欧洲央行将“大幅提高”资产负债表规模。

今年夏天以来，欧洲央行将利率下调至纪录低位，为银行提供新的长期贷款，并公布了买入民间资产的计划，旨在刺激贷款以支持步履蹒跚的欧元区经济。

冈斯坦西欧在周三发布的讲话稿中表示，“过去几个月里所制定的措施，标志着欧洲央行政策的新阶段。”

“借助这些新举措，管理委员会传达出的声音是，我们已经准备好主动大幅提高资产负债表规模，为进一步放宽货币政策做好准备。”他补充道。

冈斯坦西欧强调欧元区经济恢复“依然疲软和脆弱”，他表示，该地区通胀率水平长期处于超低水准“引发了严重关切”。

上月欧元区通胀率降至0.3%，远低于欧洲央行略低于2%的中期目标。

说到欧洲央行购买民间资产的计划，冈斯坦西欧称符合欧洲央行购买要求的担保债券存量约有6,000亿欧元。

他还表示，约4,000亿欧元有资产担保的证券(ABS)符合欧洲央行新计划购买资格。

“我们当然意识到，我们能买到的数量，将低于理论水平，”他称。

“ABS和担保证券并不是大部分为银行持有，我们的目标也不是主要从银行购买此类证券，”他称。

“不过在现在的环境下，央行直接购买民间资产也能在资本方面给予银行支撑。”(完)

(编译 洪曦/王丽鑫； 审校 杜明霞)

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