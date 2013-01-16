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货币新闻 | 2013年 1月 16日 星期三 18:36 BJT

欧洲金融: 央行管委诺沃特尼称银行业对央行的依赖度正在降低

路透法兰克福1月16日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周三表示:

* 欧元汇率"并不太令人担心"

* 在应对债务危机方面有理由感到谨慎乐观心

* 德国GDP数据在预期范围之内,不必担

* 银行业对欧洲央行的依赖度正在降低(完)
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