版本:
中国
债券 | 2016年 9月 2日 星期五 00:53 BJT

标题新闻：欧洲央行(ECB)管委诺沃特尼称在目前环境下央行的主要任务是避免通缩，ECB成功做到

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐