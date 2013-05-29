版本:
中国
货币新闻 | 2013年 5月 29日 星期三 09:02 BJT

路透专访：促使银行增加放贷，好过降息--欧洲央行管委诺沃特尼

但诺沃特尼称，欧洲央行正考虑下调在接受ABS作为其再融资操作抵押品时的减值率。当前的减值率可高达32%。

他说，“一方面这肯定有助于资金流动，特别是对中小型企业。另一方面，我觉得为这类工具建立一个能够被广泛接受的高质量结构，也十分重要。”(完) (编译 梁睿雪; 审校 张涛)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐