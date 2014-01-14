欧洲经济：今年欧元区经济增长可能超出预期--欧洲央行委员诺沃特尼

欧洲汇市：英镑/欧元触及两周低位，因法国大选和欧洲央行消息提振欧元
路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
路透维也纳1月14日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会成员诺沃特尼周二表示，今年欧元区的经济增长可能较目前的预期更为强劲。
12月时欧洲央行小幅上调了今年的增长预估，预计欧元区国内生产总值(GDP)将增长1.1%。
“或许甚至有超出(我们预估)的潜力，”诺沃特尼表示。他并称，欧洲整体经济前景较一年之前要好得多。
“像德国和奥地利等国家或许可以达到2%的成长增幅。我们仍很谨慎，预估有些偏低，但这也是值得期待的原因，”诺沃特尼说。
在诺沃特尼发表讲话之后，欧元兑美元由之前的1.3666上涨至1.3695。
他还强调欧洲央行未发现欧元区存在通缩或通胀的风险，“短期内没有，中期也没有。”(完)
(编译 李春喜 审校 李婷仪)
路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)