欧洲经济：今年欧元区经济增长可能超出预期--欧洲央行委员诺沃特尼

路透维也纳1月14日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会成员诺沃特尼周二表示，今年欧元区的经济增长可能较目前的预期更为强劲。

12月时欧洲央行小幅上调了今年的增长预估，预计欧元区国内生产总值(GDP)将增长1.1%。

“或许甚至有超出(我们预估)的潜力，”诺沃特尼表示。他并称，欧洲整体经济前景较一年之前要好得多。

“像德国和奥地利等国家或许可以达到2%的成长增幅。我们仍很谨慎，预估有些偏低，但这也是值得期待的原因，”诺沃特尼说。

在诺沃特尼发表讲话之后，欧元兑美元由之前的1.3666上涨至1.3695。

他还强调欧洲央行未发现欧元区存在通缩或通胀的风险，“短期内没有，中期也没有。”(完)