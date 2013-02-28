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市场报道 | 2013年 2月 28日 星期四 21:21 BJT

欧元区经济: ECB委员诺沃特尼淡化对意大利政治僵局的担忧

路透伦敦2月28日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周四表示,在过去一年欧元区经济显然已改善,但还需努力以帮助南部国家摆脱经济困境.

他亦承认本周意大利选举造成的政治僵局所带来的不安,但表示不应过度.

此外,他还称欧元兑美元处于历史交投区间,无需进行干预,甚至不需要太紧张.(完)

(编译 孙茉莉; 审校 王丽鑫)
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