版本:
中国
市场报道 | 2013年 2月 20日 星期三 08:28 BJT

欧元区经济: 欧央行管委诺亚称小幅降息无助于欧元区非核心国家--WSJ

路透法兰克福2月19日 - 欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚周二接受采访称,与再次小幅降息相比,欧央行更关注如何确保其货币政策决定的效果传导至整个欧元区.

诺亚在采访中向华尔街日报表示:"若小幅降息只对德国及其他核心国家有所帮助,那么欧洲央行并没有特别的兴趣实施."

诺亚还表示,即便是在即将进行的长期再融资操作(LTRO)还款之后,流动性过剩现象仍将"十分明显".银行有机会遵循自身意愿按周偿还从欧洲央行借入的近三年期贷款.

对于近日持续走强的欧元,诺亚则称,这或能够压低通胀水平.

他告诉华尔街日报:"有一点十分明确,即汇率变化将影响到我们的通胀前景."

与此同时,诺亚表示他预期欧元不会进一步上升,因20国集团(G20)此前发表声明承诺由市场来决定外汇汇率.(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐