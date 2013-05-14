欧央行官员称希望明年建立银行业单一监管机构

路透布鲁塞尔5月14日 - 欧洲央行(ECB)执委会委员亚斯穆森周一表达对法国和欧盟执委会想法的支持，即要求到明年尽快为欧元区银行建立起单一监管机构和单一解散机制。

“我们希望建议单一欧洲解散机制，以及单一解散机构和单一解散基金，资金来自对银行业的征税。同时还应建起单一监管机制，希望明年夏季建成，”亚斯穆森对记者说。

“作为欧洲央行，我们希望做的就是对那些将被我们监管的银行进行一次彻底的资产质量审查，”亚斯穆森表示。

他这番言论与德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)的看法有分歧。朔伊布勒指出，当前欧盟条约提供了建立新的单一银行业监管机构的基础，但未提供成立中央清算机构来重组或关闭失败银行的基础。(完)

(编译 艾茂林/杜明霞；审校 孙茉莉/张涛)

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