欧洲央行执委莫尔许称必须“尽快”撤回刺激措施

路透法兰克福11月17日 - 欧洲央行执委莫尔许周四表示，欧洲央行必须“尽快”收回积极刺激措施，但由于央行目前购债的数量庞大，撤回刺激可能需要一段时间。

莫尔许并警告称，全球各地放松财政及货币政策的可能性，以及监管更加宽松，有带来新一轮金融危机的风险。

立场鹰派的莫尔许表示，在欧元区经济复苏仍然不太稳定之际，欧洲央行实施购债及负利率的超宽松政策是适当的.

但他强调，超宽松政策应尽快撤回，否则会给予欧元区国家政府错误诱因，最终打破欧洲央行不得为国家融资的规定。

“我们的措施...是以暂时性措施引入，必须尽快撤回，”莫尔许在法兰克福一场会议上表示。

“基于购债计划的规模，这将需要一些时间，但长期实施资产购买，将在国家融资造成错误诱因。”

欧洲央行目前每月购买价值800亿欧元资产，以推升通胀率回到略低于2%的目标。

莫尔许表示，欧元区通胀率可能在2019年升至1.9%。目前通胀率为0.5%。(完)