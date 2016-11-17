欧洲央行执委莫尔许称必须“尽快”撤回刺激措施

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透法兰克福11月17日 - 欧洲央行执委莫尔许周四表示，欧洲央行必须“尽快”收回积极刺激措施，但由于央行目前购债的数量庞大，撤回刺激可能需要一段时间。
莫尔许并警告称，全球各地放松财政及货币政策的可能性，以及监管更加宽松，有带来新一轮金融危机的风险。
立场鹰派的莫尔许表示，在欧元区经济复苏仍然不太稳定之际，欧洲央行实施购债及负利率的超宽松政策是适当的.
但他强调，超宽松政策应尽快撤回，否则会给予欧元区国家政府错误诱因，最终打破欧洲央行不得为国家融资的规定。
“我们的措施...是以暂时性措施引入，必须尽快撤回，”莫尔许在法兰克福一场会议上表示。
“基于购债计划的规模，这将需要一些时间，但长期实施资产购买，将在国家融资造成错误诱因。”
欧洲央行目前每月购买价值800亿欧元资产，以推升通胀率回到略低于2%的目标。
莫尔许表示，欧元区通胀率可能在2019年升至1.9%。目前通胀率为0.5%。(完)
(编译 蔡美珍；审校 白云)
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