欧央行执委劳滕施莱格预计ECB近期不会购债--报载

路透法兰克福7月5日 - 据德国报纸报导，欧洲央行(ECB)执委劳滕施莱格说，她预计近期欧洲央行不会开始购买债券。

“我预计近期绝对不会购买政府公债，”根据将于周日出版的一段文章节录，她对《法兰克福汇报》表示。

她说只有欧洲央行面临重大风险时才会考虑大规模购债，并表示“目前我真的看不到这种状况”。

她还重申，对欧洲央行2012年9月推出、但尚未启用的直接货币交易(OMT)计划持“批评看法”。(完)

(编译 李春喜 审校 徐文焰)

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