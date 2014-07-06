欧央行执委劳滕施莱格预计ECB近期不会购债--报载

（重发）世行CEO称削弱美国在世行的作用不符合特朗普主张的“美国优先”
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透法兰克福7月5日 - 据德国报纸报导，欧洲央行(ECB)执委劳滕施莱格说，她预计近期欧洲央行不会开始购买债券。
“我预计近期绝对不会购买政府公债，”根据将于周日出版的一段文章节录，她对《法兰克福汇报》表示。
她说只有欧洲央行面临重大风险时才会考虑大规模购债，并表示“目前我真的看不到这种状况”。
她还重申，对欧洲央行2012年9月推出、但尚未启用的直接货币交易(OMT)计划持“批评看法”。(完)
(编译 李春喜 审校 徐文焰)
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路透华盛顿4月19日 - 美联储副主席费舍尔周三表示，全球展望变得更乐观，已缓和了市场对美国过去三个月两度升息的所有负面反应，而且联储采取渐进调息方式应能抑制对海外国家的溢出效应。